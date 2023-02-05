Меморіал: вбиті росією. Поліна Желдак, 21 рік, Чернігів, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Поліна Желдак

21-річна Поліна Желдак загинула у Чернігові 3 березня 2022 року. Від одного з авіаударів російської армії зруйнувався приватний будинок, де вона була з родиною. Разом з Поліною загинули тато Михайло, брат Гліб, наречений Євген Коваленко та бабуся Галина Печерна.

Поліна народилася та жила в Чернігові. Була студенткою Ніжинського педагогічного університету, здобувала фах вчительки англійської мови. Разом з тим була репетиторкою. Поліна була творчою дівчиною. Ще зі школи грала на гітарі, писала вірші, співала. Любила розмальовувати картини за номерами. Захоплювалася дизайном інтер’єру. Любила робити рідним сюрпризи. Разом із нареченим Євгеном планували відкрити мовні курси у Ніжині.

«Поліна була дуже мудрою дівчинкою. Ми були близькі, могли про все поговорити. Вона дуже любила свою роботу, хотіла подорожувати, створити сім’ю з Женею, відкрити бізнес… Мені її дуже не вистачає», – сказала мама Світлана Желдак

Із рідних у Поліни залишилися мама, дві бабусі та дідусь.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/