Меморіал: вбиті росією. Олександр Шевчук, 46 років, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Шевчук

46-річного Олександра Шевчука російські військові розстріляли 7 березня 2022 року в Бучі. Напередодні в укриття, де перебував Олександр, прийшов поранений. Його оглянули, травми були важкі. Олександр зголосився відвезти чоловіка до лікарні. Вранці привіз пораненого в медзаклад, а дорогою назад російські військові розстріляли Олександра за кермом. Його «Таврію» переїхали танком.

Олександр Шевчук мешкав у Гостомелі. До повномасштабної війни щодня їздив на улюблену роботу в «Бучазеленбуд». Чоловік доглядав за парками і скверами міста. Колеги розповіли, що він завжди все встигав, міг працювати півтори зміни, якщо це було необхідно.

«Сашко – неймовірно талановитий, мав золоті руки. Він міг висаджувати зелені насадження, зробити що завгодно з будь-яким матеріалом, умів працювати на будь-якій спецтехніці», – розповів директор комунального підприємства «Бучазеленбуд» Віктор Галущак «Любов до квітів, ландшафтного дизайну в нього з дитинства. Мій Сашко змалку фотографував клумби і показував мені, як гарно вийшло», – додала матір загиблого Устина Шевчук

Після повномасштабного вторгнення Олександр перебував у Бучі. Під час окупації міста разом з іншими комунальниками облаштував укриття в підвалі складського приміщення КП «Продсервіс» – туди люди приходили погрітися, поїсти. Разом з іншими волонтерами розвозив і роздавав харчі місцевим.

На початку березня мама Олександра просила його приїхати до неї в Гостомель, але він відповів: «Мамо, у мене все нормально, не переживай. Ти себе бережи». Це була їхня остання розмова.

Тіло Олександра Шевчука пролежало у розтрощеному авто аж до звільнення Бучі 31 березня 2022 року. Його поховали 14 квітня на кладовищі Гостомеля.

В Олександра залишилися матір, донька та дружина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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