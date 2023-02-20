Меморіал: вбиті росією. Дмитро Гончаренко, 31 рік, Харківщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Гончаренко

31-річний Дмитро Гончаренко загинув 23 квітня 2022 року. Того дня він зі своїм другом дитинства Євгеном Самойловичем поїхав до хутора Коробки, що неподалік села Калинове на Харківщині. Там мешкають мами Євгена та Дмитра. Чоловіки хотіли провідати рідних та привезти харчів. Шлях туди вони подолали без перешкод, втім до Калинового уже не повернулися – їхній автомобіль підірвався на міні. Друзі загинули в одну мить, їхні тіла розірвало на шматки.

«Золота моя дитина. Діма був прекрасним сином для мене і люблячим братиком для сестричок і брата. Ніжним і турботливим для своїх рідних. Як же болить мені ця страшна втрата. Ніхто і ніколи не зможе повернути мого дорогого синочка», – сказала мама Дмитра, Галина Гончаренко

Галина Дмитрівна пригадує, що її син із Євгеном Самойловичем були добрими друзями зі самого дитинства, навчалися в одному класі. Обоє були працьовитими, трудилися на будівництві в Харкові. В обох – діти з інвалідністю. Вони були наче брати – зі схожими долями і спільними цінностями. Навіть народилися обоє в березні: Дмитро в перших числах місяця, а Євген – наприкінці.

Друг і співробітник Сергій Керемет пригадує Дмитра Гончаренка завжди безкорисною, безвідмовною, чуйною і порядною людиною.

«Ми всі дружили: на роботі, і на відпочинку були разом. Дмитра з радістю брали на роботу, бо він був професіоналом і дуже відповідальним працівником. Важко втрачати друзів», – сказав Сергій

Після початку повномасштабної війни Дмитро разом з Євгеном активно допомагали своїм землякам.

«Вони возили гуманітарну допомогу в село, допомагали з евакуацією, забивали вікна, зруйновані обстрілами, – розповіла Людмила Коваль, староста Калиновецького старостинського округу. – Хлопці не звертали уваги на постійні обстріли, я просила їх: «Бережіть себе, хлопчики». Але от, як вийшло. Дуже боляче, що життєві дороги Діми і Жені виявились такими коротким».

У Дмитра Гончаренка залишилися мама, син, дружина, брат і дві сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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