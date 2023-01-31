Меморіал: вбиті росією. Анна Сатаніна, 20 років, Сумщина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анна Сатаніна

Анна Сатаніна загинула 23 січня 2023 року під час обстрілу російськими військовими села Кучерівка на Сумщині. Анні було 20 років. Вона разом зі своїм чоловіком, двома дітьми та батьками мешкала в одному домі – лише за кілька кілометрів від ворожого кордону.

23 січня російські військові били по Кучерівці і з мінометів, і з артилерії. Сім’я Сатаніних спершу сховалася до свого підвалу, проте він був старим й міг не витримати чергового удару, тому родичі вирішили перебігти до сусідського укриття. Щойно вийшли з погребу, біля них розірвався снаряд. Дорослі закрили собою маленьких дітей, взявши на себе основний удар, – розповів колишній очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Анна загинула на місці. Її батьки та чоловік отримали тяжкі поранення. Тато, Микола Сатанін, через два дні помер у лікарні.

Анна Сатаніна виховувала двох синів – однорічного Назара та чотирирічного Олексія.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/