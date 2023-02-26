Меморіал: вбиті росією. Андрій Богданець, 24 роки, квітень, Миколаївщина

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Богданець

24-річний Андрій Богданець загинув 30 квітня 2022 року в селищі Засілля на Миколаївщині. Андрій пішов до військових ЗСУ, які мили автомобіль у селищі. Поряд з чоловіками впав ворожий снаряд. Загинуло четверо людей.

Андрій – родом зі села Садове Миколаївської області. Коли йому було чотири роки, родина переїхала у Засілля. За фахом Андрій будівельник-плиточник, працював вантажником на місцевому підприємстві з виготовлення соків, пізніше – на цукровому заводі. Любив проводити час вдома, вів здоровий спосіб життя.

Після початку повномасштабної війни у Засіллі часто лунали обстріли. Наприкінці квітня Андрій з родиною декілька ночей поспіль провели у підвалі. 29 квітня вони збирали речі – планували їхати до Миколаєва. Наступного дня здалеку знову долинали звуки вибухів. Андрій вирішив піти до військових ЗСУ, хотів поспілкуватися про свої наміри приєднатися до лав захисників. Утім назад уже не повернувся.

«Він казав, що хоче йти служити, що хоче познайомитися з військовими. Він такий був у мене – на місці не сидів. Переживав за всіх. Коли окупанти стріляли, нервував, що я не завжди спускалася у підвал. Хвилювався за молодшого брата. Андрій ніколи не боявся роботи. Допомагав мені садити картоплю, сапати город. Був дуже домашній. Всі про нього добре відгукувалися. У школі був спокійний. Такий хлопець був у мене. Високий, стрункий. Але що ж, як сталася біда. Страшно це все», – сказала мама Андрія, Наталя Олександрівна.

Андрій загинув у той день, коли вся родина зібралася виїхати із Засілля. Його не встигли поховати на кладовищі. Тіло Андрія закопали на городі й невдовзі родина планує перепоховання.

В Андрія залишилися мама, батько, вітчим, сестра та брат, бабуся, дідусь і дядько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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