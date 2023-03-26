Меморіал: вбиті росією. Захар Марчук, 10 років, Луганщина, травень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захар Марчук

Захарові Марчуку з Луганщини було 10 років. Він загинув 9 травня 2022 у селі Шипилівка на Луганщині. Поряд загинули його батьки, рідна і двоюрідна сестрички та четверо односельців. Усі вони були в підвалі будинку, який знищила російська ракета. Через майже рік від загибелі подруга родини розповіла подробиці трагедії. Навіть на той момент в окупованому селі російські військові не дозволили дістати з-під завалів тіла загиблих.

«Їхні тіла не могли дістати спочатку через щільні обстріли, а потім село опинилось під окупацією і там не дають техніку та дозволу на розкопки», – розповіла подруга родини Лариса.

Захар Марчук народився у Шипилівці. Навчався у п’ятому класі Білогорівського ліцею. Був активним та допитливим.

«У Захара були проблеми зі слухом, нещодавно йому поставили слуховий апарат і хлопчик нарешті почав гарно чути. Любив бешкетувати, завжди усміхнений. Серце розривається від того, що ти не встиг пожити повним життям, промінчику», – сказала подруга родини

У Захара Марчука залишилися бабусі, дідусі, тітка та дядько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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