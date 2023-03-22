Меморіал: вбиті росією. Аріна Перегон, 9 років, Ізюм, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Аріна Перегон

Аріні Перегон було 9 років. Вона загинула 3 березня 2022 в Ізюмі на Харківщині. Поряд загинули її батьки, трирічний братик, бабуся та тітки. У будинок на вулиці Українській, де перебувала родина, влучила російська бомба.

Аріну та її сім’ю спершу поховали на стихійному кладовищі в Ізюмському лісі. Коли ЗСУ звільнили місто від російських окупантів, почався тривалий процес для перепоховання родини. Бабусі та дідусю довелося чекати рік, щоби поховати Аріну з братиком та батьками в рідних Циркунах.

Аріна Перегон зростала в працелюбній, дружній великій родині. Навчалась у місцевій школі та мала успіхи з різних предметів. Додатково з репетитором вивчала англійську й математику. Ходила на творчі гуртки, танцювала, малювала.

«Аріша була дуже доброю, гарною і спокійною дівчинкою. Її батько Саша побудував біля дому дитячий майданчик і ми літніми вечорами з дітьми часто зустрічалися там», – розповіла подруга матері Наталія

В Аріни залишилися бабуся та дідусь. Вони дуже сумують за онукою.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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