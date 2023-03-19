Меморіал: вбиті росією. Василь Малиновський, 37 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Василь Малиновський

27 березня 2022 року в Маріуполі загинув місцевий мешканець Василь Малиновський. Разом із батьком він готував їжу для родини на подвір’ї будинку, що на Морському бульварі. В цей час російські військові розпочали мінометний обстріл району.

Василь Малиновський загинув від численних осколкових поранень. Батько чоловіка отримав поранення, але вижив.

Василю було 37 років. Народився та жив у Маріуполі. Навчався заочно в Приазовському державному технічному університеті. Працював тренером у фітнес-клубі. Вів активний і здоровий спосіб життя та заохочував до цього інших.

«Він брав участь у змаганнях з пауерліфтингу, в чемпіонатах України та Європи. Виборював призові місця, дуже багато нагород було. Мій син був гарною людиною. Люблячий син, батько та чоловік. Його поважали і любили друзі, підопічні», – розповіла мама загиблого Ірина Малиновська

У Василя залишилися дружина, 11-річна донька та батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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