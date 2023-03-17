Меморіал: вбиті росією. Богдан Харченко, 14 років, Чернігівщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Богдан Харченко

Богданові Харченку було 14 років. 5 березня 2022 разом з мамою та молодшим братом він евакуйовувався зі села Красне Чернігівської області. На трасі Чернігів-Київ їхня машина підірвалася на міні. Богдан із 11-річним братом згоріли, їхню маму вибуховою хвилею викинуло з авто, вона також загинула.

Богдан народився у селі Михайлівка на Черкащині, згодом родина переїхала до Чернігова. Хлопець навчався у 8-В класі Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. Любив спорт та вів активний спосіб життя.

«Богдан захоплювався малюванням, економічними іграми. Займався боротьбою», – розповів про онука дідусь Ігор

У Богдана Харченка залишилися бабуся Галина Болтушкіна, дідусь Ігор Болтушкін і батько Сергій Харченко.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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