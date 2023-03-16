Меморіал: вбиті росією. Захисник Микола Шинкаренко, 36 років, Донеччина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Шинкаренко

Старший сержант Микола Шинкаренко, позивний Удав, загинув 5 лютого 2023 року під час обстрілу та штурмових дій з боку окупантів поблизу селища Красна Гора Донецької області. Бійцю було 36 років.

Микола народився у місті Заводське Полтавської області. Працював у сільськогосподарському кооперативі «Uklandfarming PLC». Брав участь в АТО на Донбасі.

Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік захищав рідну країну у лавах Збройних Сил України. Служив на посаді головного сержанту мотопіхотного взводу мотопіхотного батальйону.

«Ми разом працювали на заводі, любили розмовляти, жартувати. Він був працьовитий і цiлеспрямований, себе всього віддавав працi. У нього був гарний гумор. Був щирою та доброю людиною», – розповіла колега загиблого Наталія «Коханий, життя без тебе зупинилось. Світ перестав існувати. Кохатиму тебе вічно. Ти завжди будеш в моєму серці. Спи спокійно, рідненький», – написала кохана загиблого Ірина

Поховали Миколу у рідному місті.

Вдома на захисника чекали батьки, дружина і син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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