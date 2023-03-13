Меморіал: вбиті росією. Захисник Яків Старостін, 28 років, Бахмут, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Яків Старостін

Головний сержант Яків Старостін, позивний Старий, загинув 27 лютого 2023 року в бою з окупантами в районі села Дубово-Василівка під Бахмутом на Донеччині. Життя 28-річного воїна обірвала куля ворожого снайпера.

Яків народився в селі Качкарівка Херсонської області. Після закінчення школи здобув декілька цивільних професій. Потім вирішив пов’язати життя з армією. Служив службу за контрактом у 137-му окремому батальйоні морської піхоти, брав участь в АТО. Потім вступив до Одеської військової академії. Однак через кілька років звільнився за сімейними обставинами. У вільний час любив готувати.

Під час повномасштабного російського вторгнення Яків був на заробітках у Польщі. Однак вже 25 лютого повернуся до України та лав ЗСУ. Служив у 77-й окремій аеромобільній бригаді. Був командиром взводу. Брав участь у боях за Київщину, Миколаївщину та Херсонщину.

«Яків Старостін був веселим, життєрадісним, привітним і завжди усміхненим, своїм позитивом він підбадьорював всіх довкола. Саме таким ми маємо запам’ятати нашого Героя, який до останнього подиху був вірний присязі, який віддав своє життя за цілісність і незалежність України», – написали про Героя в Херсонській громаді

Поховали Героя у рідному селі.

У Якова залишились батьки, брати, сестри, друзі та дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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