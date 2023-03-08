Меморіал: вбиті росією. Волонтерка Анастасія Олійник, 41 рік, Бахмут, березень 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Олійник

4 березня 2023 року під час спроби евакуації з Бахмута загинула місцева жителька Анастасія Олійник.

«Загинула моя подруга, світла людина Анастасія Олійник. За життя була чудовою людиною, чуйною і до останнього надавала допомогу і підтримку всім, хто залишався в Бахмуті», – розповіла Марина Жукова

Анастасії Олійник був 41 рік. Вона народилася і виросла в Бахмуті. Закінчила місцеву школу №11, опісля – медичне училище.

«Я не могла повірити, що це наша Ася, усміхнена, добра, справедлива і мила Ася-Настя… Закінчила 11 школу, привела до нас своїх діток… Живи і радій, але хтось розпорядився нашою долею, життям… Боляче, дуже-дуже боляче», – написала Олена Чухлєбова, колишня вчителька Анастасії

В Анастасії Олійник залишилися чоловік і двоє дітей.

Подруга загиблої Марина Жукова повідомила, що зараз тіло Анастасії потрібно транспортувати й організувати прощання. Вона опублікувала номер картки для охочих допомогти фінансово: 5168757430362915 – Сергій Дворніков, чоловік.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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