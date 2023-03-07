Меморіал: вбиті росією. Ася Клімова, 32 роки, Киїів, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ася Клімова

1 березня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по телевежі в Шевченківському районі Києва. Внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей. Одна з них – 32-річна Ася Клімова, громадянка Росії.

«Ася Клімова із Нижнього Новгорода, де вона якийсь час працювала у нас. Придумувала заходи. Багато мандрувала. Будувала плани на життя. Почала займатися стендапом та поїхала до Києва, де щасливо жила півроку. Ася загинула від російської ракети, скинутої на Київ, на мирне населення. Разом із нею загинули інші люди, включно з дітьми», – написав колишній керівник Асі, Іван Мітін

У своєму останньому відео Ася Клімова розповідала, що російські військові «не рятують від фашистів, а напали на неї і на українців та продовжують нападати вдень та вночі».

«Я буду вдячна, якщо ви цим поділитесь, щоб у вашому інформаційному полі було більше інформації про те, що насправді тут відбувається», – зверталася Ася до своїх підписників у Росії

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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