Меморіал: вбиті росією. Іван Коваль, 27 років, Миколаївщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Коваль

27-річний молодший сержант Іван Коваль загинув 27 березня 2022 року, захищаючи село Благодатне на Миколаївщині. З побратимом Олександром Васильєвим він потрапив під обстріл фосфорними снарядами.

Іван народився у селі Любиковичі на Рівненщині. Після закінчення місцевої школи навчався у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Географія». Працював на деревообробному комбінаті у місті Дубровиця. Їздив на заробітки в Польщу.

У серпні 2020 року підписав контракт із ЗСУ. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Під час військових зборів на Львівщині познайомився з майбутньою дружиною, військовою фельдшеркою Олександрою. Вони одружилися у 2021 році.

«Ніхто про нього в селі не скаже поганого слова, адже Іван був добрий. З ним неможливо було посваритися. Для мене він був найкращим», – розповіла мама Галина Коваль «Ваня міг знайти вихід із будь-якої ситуації. Був спокійний і веселий. Побратими розповідали, що у важких ситуаціях він розряджав обстановку, міг розсмішити будь-кого. Любив тварин. На фронті всюди з собою возив кота, якого назвав Симон Петлюра. Любив читати, гарно малював, вдома є багато його робіт. Почав робити шахи з дерева. Встиг виточити чотири фігури. Так і не завершив, бо пішов служити», – поділилася сестра Любов

Іван мріяв навчатися у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хотів перевестися у частину, де служить дружина. Планував придбати будинок.

Військовий посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Його іменем назвали вулицю в рідному селі. У школі планують відкрити меморіальну дошку на його честь..

В Івана залишилися батьки, сестра, дружина та син, який народився влітку 2022 року.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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