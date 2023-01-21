Меморіал: вбиті росією. Михайлина Францева, 3 роки, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Михайлина Францева

Михайлині Францевій було три роки. Дівчинка з мамою Оксаною та старшою сестрою Лейлою жила в Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги, 118. 14 січня 2023 року російська ракета влучила в цей будинок і перетворила на уламки цілий під’їзд. Михайлина, її мама та сестра загинули у власній квартирі.

За словами родички сім’ї, Оксана Францева з дітьми під час тривог переважно переховувалися у ванній кімнаті. «Але ж при такому ударі шансів вижити просто не було», – сказала родичка.

Михайлину Францеву, її сестру та маму розшукували два дні. Першою рідні загиблих опізнали трирічну дівчинку.

Родичі пригадують сім’ю дуже дружньою. Дві донечки та мама були нерозлучними. Михайлина обожнювала гратися зі старшою сестричкою. Мама часто готувала донькам щось смачненьке, аби потішити їх.

«Важко повірити, що Оксани та дівчаток немає, їхня втрата – це болюча рана навіки у наших серцях», – сказала родичка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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