Меморіал: вбиті росією. Максим Шевчук, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Шевчук

Від удару російської ракети по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року загинуло щонайменше 40 людей. Більшість із них – ті, хто перебували у своїх домівках. Серед жертв атаки російської армії на цивільне населення – Ірина і Максим Шевчуки. Подружжя мешкало на восьмому поверсі зруйнованої дев’ятиповерхівки. Їхні двоє дітей залишилися сиротами. У момент ракетного удару донька та син пари були на вулиці, очікували на батьків.

Максим був родом із Нікополя, але останнім часом жив у Дніпрі.

Шкільні друзі із теплотою пригадують Максима:

«Макс назавжди залишиться тим рудим чудом з 11-А. В пам’яті весь час виринають спогади зі шкільного життя, завжди усміхнений, на позитиві. Шляхи наші після школи не часто перетинались, але при зустрічі ми завжди були раді бачити один одного. Тільки згадки і залишились… У серці назавжди з’явилась прогалина, сум і біль», – сказала однокласниця Максима Олена Ігнатенко. «Максим був дуже доброю людиною. Навіть не пам’ятаю його роздратованим чи засмученим, він завжди сяяв», – додала Катерина Ткач.

У Максима Шевчука залишилися син 14-річний Тимур і 9-річна донька Кароліна.

Допомогти родині:

5375 4112 0264 7744 Валерія Марченко, дружина брата загиблої Ірини Шевчук

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/