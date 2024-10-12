Меморіал: вбиті росією. Ігор Вєрік, 36 років, Волноваха, березень

Вбиті росією: Ігор Вєрік працював приймальником поїздів. Обожнював своїх донечок і був для них найкращим батьком. Він загинув на подвір’ї власного будинку під час обстрілу.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ігор Вєрік

Життя Ігоря Вєріка відібрав обстріл міста Волноваха 1 березня 2022 року. Він загинув на подвір’ї власного будинку.

Ігореві було 36 років. Народився у Волновасі. Закінчив професійно-технічне училище і працював приймальником поїздів. У вільний час займався спортом. Також Ігор був майстром з виготовлення мангалів. Це хобі приносило йому задоволення і додатковий заробіток.

«Вєрік – так лагідно всі кликали мого Ігорка… Він був люблячим чоловіком, на якого я завжди могла розраховувати. Ніколи не сумнівалась, що він буде поряд, підтримуватиме і захищатиме. Він був неймовірним татом, який обожнював своїх дівчаток. З усіма питаннями і бажаннями вони бігли до нього, а він все вирішував, виконував. Робив їхнє дитинство щасливим. Ігор був неймовірно чесною, щирою і доброю людиною, яка несла світло у це життя», – сказала дружина Ірина «У роботі Ігор був завжди відповідальним, справедливим, цілеспрямованим, чесним. Не віриться, що нашого Вєріка більш немає з нами…», – додали колеги

В Ігоря залишилися дружина, дві доньки й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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