Меморіал: вбиті росією. Надія Ружановська, 39 років, Зеленодольськ, жовтень

Вбиті росією. Надія Ружановська Була керівницею відділу екології на Криворізькій ТЕС у Зеленодольську. У вільний час волонтерила. В той день вона йшла з колегою на роботу, коли ворог поцілив із «Ураганів» у зупинку громадського транспорту… Осиротіли двоє дітей.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

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Вбиті росією: Надія Ружановська

Життя Надії Ружановської відібрав удар російської армії по Зеленодольську на Дніпропетровщині. Вранці 29 вересня 2022 року ворог поцілив із «Ураганів» у зупинку громадського транспорту поряд із промисловою зоною.

Надія саме йшла на роботу. Вона зазнала тяжких поранень. Медики боролися за життя жінки, проте 4 жовтня її серце зупинилося.

Надії Ружановській було 39 років. Закінчила Національну металургійну академію. Була керівницею відділу екології на Криворізькій ТЕС у Зеленодольську. У вільний час волонтерила.

«Вона була справжньою і щирою – професіоналкою, колегою, подругою. Надія залишиться з нами назавжди – у серцях і в кожному промені світла, яке продовжує зігрівати наші домівки», – розповіли колеги жінки.

«Під час останньої розмови з Надійкою вона казала, що разом з колегою Ірою збиралася у відпустку, на захід України, так мріяла поїхати…», – додала колега Анна Коваль-Єлсукова.

У Надії Ружановської залишилися мама, сестра і двоє синів.

У пам’ять про Надію та її колегу Ірину Євлашову, яка теж загинула внаслідок тієї атаки, на підприємстві встановили меморіальні таблиці.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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