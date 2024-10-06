Меморіал: вбиті росією. Ірина Євлашова, 34 роки, Зеленодольськ, вересень

Вбиті росією. Ірина Євлашова була родом з Апостолового, але жила і працювала у Зеленодольську, що на Криворіжжі. У той день вона саме йшла на роботу, коли ворог вдарив по місту «Ураганом» і поцілив у зупинку громадського транспорту.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Євлашова

Життя Ірини Євлашової відібрала російська армія, завдавши удару по Зеленодольську на Дніпропетровщині. Вранці 29 вересня 2022 року ворог поцілив із «Ураганів» у зупинку громадського транспорту, поряд із промисловою зоною.

Ірина саме йшла на роботу. Вона отримала тяжкі поранення, внаслідок яких 2 жовтня померла. Цей обстріл відібрав життя також її колеги Надії Ружановської.

Ірині Євлашовій було 34 роки. Народилася у місті Апостолове на Дніпропетровщині. Працювала головною юрисконсульткою на Криворізькій ТЕС у Зеленодольську. У вільний час волонтерила.

«Коли я вперше її побачила, подумала: нова дівчина, така серйозна. Познайомившись ближче, зрозуміла, наскільки вона світла і життєрадісна. З нею було комфортно працювати, і не тільки мені. Іра багато допомагала. Вони з Надійкою саме збиралися у відпустку, на захід України, так мріяли поїхати…», – розповіла близька подруга Анна Коваль-Єлсукова

В Ірини Єлашової залишилися мама, тато і брат.

У пам’ять про Ірину та її колегу Надію Ружановську на підприємстві встановили меморіальні таблиці.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/