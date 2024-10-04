Меморіал: вбиті росією. Богдан Кріль, 69 років, Львів, жовтень

Вбиті росією. Богдан Кріль був вченим. Працював викладачем у Національному університеті «Львівська політехніка». Доцент кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Кандидат технічних наук. Отримав тяжкі поранення під час ракетної атаки і помер у лікарні майже через місяць після неї – медики не змогли його врятувати.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Богдан Кріль

Богдан Кріль отримав тяжкі поранення під час російської ракетної атаки на Львів 4 вересня 2024 року. Медики боролися за його життя, проте 1 жовтня серце чоловіка зупинилося. Він став восьмим загиблим унаслідок ворожої атаки на місто того ранку.

Богданові Крілю було 69 років. Працював викладачем у Національному університеті «Львівська політехніка». Доцент кафедри «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Кандидат технічних наук і фахівець із автоматизації та технологічних вимірювань. Серед наукових його інтересів – дослідження в галузі операційних технологій, розробка та модернізація приладів для вимірювання параметрів технологічних процесів.

«Світла пам’ять про знаного вченого, відповідального викладача, доброго колегу назавжди залишиться у наших серцях», – сказали на кафедрі, де працював Богдан Кріль «Пан Богдан був великим добродієм, який щиро і безкорисливо допомагав нашій церкві та монастирю. Його руки та серце завжди були відкриті для допомоги», – розповіли у храмі святого Йосифа Обручника

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/