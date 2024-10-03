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Меморіал: вбиті росією. Захисник Степан Фецич, 23 роки, Луганщина, серпень

Журналіст
Меморіал: вбиті росією. Захисник Степан Фецич, 23 роки, Луганщина, серпень

Вбиті росією. Степан Фецич був мешканцем Тернопільщини. Закінчив коледж за спеціальністю «Ветеринарія». Цікавився літературою, багато читав. Планував здобути вищу юридичну освіту, але став на захист Батьківщини…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Степан Фецич

вбиті росією

Загиблі Захисники України: Степан Фецич

Солдат Степан Фецич, позивний Ібліс, загинув 26 серпня 2023 року на території Серебрянського лісництва поблизу міста Кремінна Луганської області. Під час ворожого танкового обстрілу снаряд влучив в окоп, де був воїн. 12 серпня захиснику виповнилося 23 роки.

Степан народився в селі Возилів Тернопільської області. Закінчив Бучацький аграрний коледж за спеціальністю «Ветеринарія». Працював техніком-геофізиком в ТОВ «Георозвідка». Цікавився літературою, багато читав. Планував здобути вищу юридичну освіту.

Під час повномасштабного вторгнення окупантів Степан захищав свою країну в лавах 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов». Був розвідником-сапером.

«Найдобріша дитина в сім’ї. Чесний, відважний, щирий, надійний, сміливий… Великий біль та втрата, з якою неможливо змиритися», – зазначила його мама Галина

Посмертно нацгвардійця нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Степана в рідному селі.

У нього залишились батьки, брат, сестра і кохана дівчина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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