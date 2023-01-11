Меморіал: вбиті росією. Любов Кутнях, 27 років, Миколаївщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Любов Кутнях

27-річна Любов Кутнях загинула 13 березня 2022 року. Родина Люби намагалася евакуюватися з тоді окупованого села Тамарине до Миколаєва. На трасі Тамарине ­– Снігурівка колону автомобілів, у якій вони їхали, розстріляли російські солдати. Загинула також мати Любові та її молодший брат. Чоловік і син жінки отримали поранення.

Родом Любов Кутнях була із Миколаєва. Закінчила Миколаївський національний аграрний університет. Спеціальність – агроном. Проте після випуску почала працювати кондитеркою. Для жінки це був не лише заробіток, а справа, яка дарувала їй натхнення, і якій вона присвячувала багато часу. На дозвіллі Любов дуже любила читати.

«Коли ми з сім’єю були в окупації, то не мали можливості займатися улюбленими справами. Любов багато часу присвячувала допомозі безхатченкам та тваринам, які жили на вулиці, – сказав чоловік загиблої Максим. – Моя дружина була дуже розумною, мудрою і доброю людиною. Вона завжди була готова прийти на допомогу, але при цьому не чекаючи нічого від інших».

У Любові Кутнях залишилися чоловік та неповнолітній син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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