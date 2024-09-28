Меморіал: вбиті росією. Аріна Бутим, 3 роки, Миколаївщина, березень

Вбиті росією. Аріна Бутим загинула разом із старшою сестричкою. Дівчинку рідко називали на ім’я – частіше – Ведмежам чи Нюсею. Того дня родина була у підвалі через обстріли. Коли вони стихли, мама взялась прати, наносила води. Діти були на подвір’ї. «Пішла заносити миску, виходжу, відчиняю двері. І в цей момент приліт», – розповіла мама загиблих дівчат…

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Вбиті росією: Аріна Бутим

Життя Аріни Бутим відібрала російська армія. Дівчинка отримала смертельні поранення 5 березня 2022 року під час обстрілу села Мішково-Погорілове, що на Миколаївщині. Снаряд, який випустив ворог, вибухнув біля її дому. Поряд загинула також старша сестра дівчинки Віра.

Аріні було три роки. На ім’я її називали рідко, частіше – Ведмежам чи Нюсею. Дівчинка любила малювати і складати конструктори. Вдома для розваг мала батут і великий басейн.

Родина любила збиратись на кухні. Старша сестра Даша готувала піцу, а Аріна допомагала місити тісто. Інші в цей час дивилися фільм. «Це було найулюбленішим для нас заняттям», – сказала мама Світлана Бутим.

5 березня 2022 сім’я була у підвалі через обстріли. Коли вони стихли, мама взялась прати, наносила води. Діти були на подвір’ї.

«Пішла заносити миску, виходжу, відчиняю двері. І в цей момент приліт. Такий звук був, що присіла від болю та оглушення. Не розуміла, що відбувається. Хочу встати, але уламок у стегні…», – згадала Світлана Бутим

Аріна лежала на подвіріʼї, біля її серця – маленький отвір. У кухні без ознак життя була її старша сестра Віра…

В Аріни Бутим залишилися мама, тато, сестра, брат, бабуся та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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