Меморіал: вбиті росією. Артем Корнійчук, 1 рік, Кривий Ріг, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Артем Корнійчук

Артемові Корнійчуку був один рік і сім місяців. Хлопчик загинув 16 грудня 2022 року в Кривому Розі. Російська ракета перетворила на уламки цілий під’їзд, де була квартира його сім’ї. Артемко із мамою Людмилою загинули одразу. Уже в лікарні помер його тато – 30-річний Олександр. Семирічний Максим – старший брат хлопчика, попередню ніч провів у бабусі Ольги. Це врятувало йому життя.

Артем ріс дуже веселою і жвавою дитиною. Батьки були для нього цілим світом, але найбільше в останні місяці життя він потребував уваги тата. У сім’ї хлопчика називали Тьома. Старший брат Максимко дуже любив малюка. Часто допомагав приглянути за ним.

«Артем був наче янголя. Світле волосся й блакитні очі», – сказав Ярослав Корнійчук, дядько його тата Олександра.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Людмила разом зі синами поїхала до Польщі, а Олександр залишився в Кривому Розі. Сини дуже сумували за татом. Для Олександра цей період також був непростим. Врешті в серпні родина возз’єдналася.

«Після повернення з Польщі Тьома дуже сильно прив’язався до тата. Прокидався і питав: де тато?» – пригадує дідусь Віталій Корнійчук. Родичі кажуть – Корнійчуки під час тривог завжди спускалися в укриття. «Ми не розуміємо, чому тоді вони залишилися в квартирі», – сказав Ярослав Корнійчук.

В Артемка із найближчих рідних залишився старший брат Максим.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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