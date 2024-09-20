Меморіал: вбиті росією. Захисник, Кирил Чернюк, 20 років, Запоріжжя, лютий

Вбиті росією: Кирил Чернюк був родом з міста Пологи на Запоріжжі. Добровільно долучився до лав Національної гвардії України. Був пілотом безпілотних літальних апаратів. Загинув під час виконання бойового завдання в районі села Вербове Запорізької області.



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Вбиті росією: Кирил Чернюк

Солдат Кирил Чернюк, позивний Чомба, загинув 13 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Вербове Запорізької області. Захиснику було 20 років.

Кирил народився в місті Пологи Запорізької області. В 2020 році закінчив Вербівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Потім навчався в Запорізькому вищому професійному училищі за фахом моторобудівника. Проходив практику на заводі «Мотор Січ». До повномасштабного вторгнення жив у селі Новофедорівка, потім переїхав до Запоріжжя.

28 квітня 2023 року чоловік долучився до лав Національної гвардії України. Служив у 15-ій бригаді оперативного призначення «Кара-Даг». Обіймав посаду зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів відділення ударних безпілотних комплексів спеціального призначення.

«Кірюша як сонечко: усміхнений та життєрадісний. Мужній та сміливий воїн, чудова людина, друг, брат, син, дядько, побратим, якого забрала в нас клята війна. Вдячна долі, що подарувала мені такого друга. Ми дуже за тобою сумуємо, наш Кірюшка», – написала його подруга Юлія

Поховали нацгвардійця в селищі Балабине Запорізької області.

У Кирила залишились мама, брати, сестри, племінники, інші рідні, друзі та побратими.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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