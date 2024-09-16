Меморіал: вбиті росією. Тетяна Кучеренко, 40 років, Волноваха, березень

Вбиті росією. Тетяна Кучеренко працювала на Донецькій залізниці. В той день вона прямувала до укриття, але не встигла сховатися від ворожих снарядів…



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Вбиті росією: Тетяна Кучеренко

Тетяна Кучеренко загинула 1 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Волноваха на Донеччині. Вона прямувала до укриття, але не встигла сховатися.

Тетяні було 40 років. Народилася у селищі Ольгинка на Донеччині. Здобула вищу освіту в Українській державній академії залізничного транспорту (Український державний університет залізничного транспорту). Згодом працювала економісткою у службі Вагонного господарства Волновахи на Донецькій залізниці.

«Вона була дуже порядною та відповідальною працівницею, завжди усміхнена і життєрадісна», – сказали колеги про Тетяну

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/