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Меморіал: вбиті росією. Тетяна Кучеренко, 40 років, Волноваха, березень

Журналіст
Меморіал: вбиті росією. Тетяна Кучеренко, 40 років, Волноваха, березень

Вбиті росією. Тетяна Кучеренко працювала на Донецькій залізниці. В той день вона прямувала до укриття, але не встигла сховатися від ворожих снарядів…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Кучеренко

Тетяна Кучеренко

Загиблі у Волновасі: Тетяна Кучеренко

Тетяна Кучеренко загинула 1 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Волноваха на Донеччині. Вона прямувала до укриття, але не встигла сховатися.

Тетяні було 40 років. Народилася у селищі Ольгинка на Донеччині. Здобула вищу освіту в Українській державній академії залізничного транспорту (Український державний університет залізничного транспорту). Згодом працювала економісткою у службі Вагонного господарства Волновахи на Донецькій залізниці.

«Вона була дуже порядною та відповідальною працівницею, завжди усміхнена і життєрадісна», – сказали колеги про Тетяну

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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