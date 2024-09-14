Меморіал: вбиті росією. Олександр Євдокимов, 54 роки, Київщина, березень

Вбиті росією. Олександр Євдокимов був родом з Дніпра. Був солістом гурту «Chicken Smile», а згодом – колективу «Говорящая Говядина». Захоплювався фотографією. Загинув від пострілу з російського танка. Колоні танків здалося, що саме з його будинку іде наводка. Деревʼяний дім згорів як сірник. На тому місці лишилося тільки декілька маленьких фрагментів обгорілих кісток…



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Вбиті росією: Олександр Євдокимов

Олександр Євдокимов загинув від пострілу з російського танка 4 березня 2022 року. Це трапилося під селищем Макарів на Київщині під час ворожої окупації.

«Колоні танків здалося, що саме з його будинку іде наводка. Деревʼяний дім згорів як сірник. Після звільнення на тому місці лишилося тільки декілька маленьких фрагментів обгорілих кісток… Між датами його фактичної смерті і видачі свідоцтва про смерть – два з половиною роки, 5 експертиз ДНК, три відомства, що вели кримінальну справу, десятки слідчих, суд», – розповіла колишня дружина Катерина Лебедєва

Олександрові було 54 роки. Він народився у місті Дніпро, а наприкінці 1990-х переїхав до Києва. Останній час мешкав у котеджному містечку поблизу села Гавронщина. Музикант – був солістом гурту «Chicken Smile», а згодом – колективу «Говорящая Говядина». Захоплювався фотографією.

«Він був відкритою, творчою та креативною людиною», – додала Катерина Лебедєва

Поховали Олександра на Байковому кладовищі у Києві.

У нього залишилися син Андрій і донька Олександра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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