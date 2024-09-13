Меморіал: вбиті росією. Аліна Пелих 20 років, Харківщина, лютий

Вбиті росією. Студентка Аліна Пелих була пасажиркою автобуса, який обстріляли російські військові. Поруч загинуло ще 7 людей. Аліна була єдиною дитиною у своїх батьків.



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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Аліна Пелих

Аліна Пелих загинула 26 лютого 2022 року на Харківщині. Вона була пасажиркою автобуса, який російські військові обстріляли у селі Волохів Яр. Поряд із дівчиною загинули семеро людей.

Аліні Пелих було 20 років. Вона родом із Торецької громади Донецької області. Вищу освіту здобувала на факультеті прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові, вчилася за спеціальністю «право». У виші її пригадують старанною та відповідальною студенткою.

«Кожному, хто спілкувався з Аліною, пощастило знати настільки привітну, усміхнену та веселу дівчину. Вона мала велике й добре серце і теплу душу, що могла розтопити навіть у найхолоднішу пору життя. Вона заряджала всіх своєю позитивною енергією, була щирою та безмежно повною любові до кожного. У наших серцях Алінка залишила добру памʼять про себе та водночас болючий шрам на все життя. Кожен із нас любить Аліну за її щирість, благородство та людяність. Вона була справжньою людиною!», – поділилися спогадом одногрупники

В Аліни Пелих залишилися батьки, бабуся й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/