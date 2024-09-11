Меморіал: вбиті росією. Михайло Новіков, 8 років, Запоріжжя, вересень

Вбиті росією: Михайло Новіков гарно навчався, любив розповідати про подорожі і космос. Мріяв будувати дитячі центрі, коли підросте. А ще мріяв про Перемогу. Разом з родиною хлопчик знаходився у готелі міста Запоріжжя, по якому армія рф вдарила ракетою. Поруч загинула його мама…



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Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Михайло Новіков

Життя восьмирічного Михайла Новікова відібрав російський обстріл Запоріжжя проти ночі 3 вересня 2024 року. Ворог атакував місто, зруйнувавши готельний комплекс, де перебувала родина хлопчика. Поруч не стало мами Михайлика, а сестра і батько дістали поранення.

Михайло Новіков був учнем Запорізької початкової школи «Прогрес». Навчався гарно, любив розповідати про подорожі та космос. Займався у спортивній секції, цікавився технікою. Разом із однокласниками складав будівлі з конструктора і мріяв будувати дитячі центрі, коли підросте.

«Тільки-но було 1 вересня, радісне свято. Михайло – на лінійці з мамою, веселий, позитивний, сповнений життя та сили. Він спілкувався з друзями, яких не бачив кілька місяців. У перший день навчання розповідав про літні канікули, мрії, що закінчиться війна, і ми переможемо… На уроці «Перемагає той, хто пам’ятає» говорили про захисників, писали на сердечках подяки і побажання воїнам ЗСУ. Він теж писав. Це добра, світла, чиста, маленька людина, яка любила життя, своїх друзів, рідних», – розповіла вчителька Марина Чубирь

У Михайла Новікова залишилися батько, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/