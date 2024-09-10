Меморіал: вбиті росією: Юрій Магера, 74 роки, Костянтинівка, вересень

Вбиті росією: Юрій Магера був талановитим музикантом і аранжувальником. «Ну що, коли вже будемо збиратися на концерт?» – запитував колегу до останнього. Снаряд влучив по території приватного будинку, де перебував Юрій. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям…



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Вбиті росією: Юрій Магера

Життя Юрія Магери відібрала російська армія, обстрілявши 5 вересня 2024 року місто Костянтинівка Донецької області. Снаряд влучив по території приватного будинку, де перебував Юрій. Він отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

Юрію Магері було 74 роки. Народився у Костянтинівці. Працював керівником музичної частини культурно-інформаційного центру. Був музикантом і аранжувальником. За його плечима – понад 30 років роботи у галузі культури у Костянтинівській громаді, сотні заходів і фестивалів. Він був автором гімну Костянтинівського району. Завжди усміхнений, любив жартувати.

«Він був для нас більше, ніж просто колегою. Талановитий митець, справжній професіонал, чудовий аранжувальник та яскрава, харизматична особистість. Юрій Петрович умів перетворювати звуки на живі емоції, даруючи радість і натхнення. Його музика була відлунням його душі – великої, відкритої, сповненої любові. А гімн став символом нашої єдності і віри в краще майбутнє. У спогадах оживають щасливі миті: репетиції, розмови, записи у студії. Ми втратили друга, який умів дарувати світло навіть у найтемніші часи. Наставника, який міг побачити талант», – розповіла колега, заступниця директора культурно-інформаційного центру Крістіна Василюк

Вона пригадала, що до останнього Юрій запитував: «Ну що, коли вже будемо збиратися на концерт?»

«Проте його останній захід так і не відбувся…», – сказала Крістіна

У Юрія Магери залишилися син, донька й онуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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