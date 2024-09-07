Меморіал: вбиті росією. Микола Пацакула, 57 років, Харківщина, серпень

Вбиті росією: Микола Пацакула любив рибалити, відпочивати на природі з родиною. Він працював на олійному заводі, по якому вдарили росіяни.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

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Вбиті росією: Микола Пацакула

Життя Миколи Пацакули відібрала російська армія 15 серпня 2024 року, завдавши удару по Харківській області. Одразу п’ять авіабомб ворог скинув на цивільне підприємство у селищі Приколотне, де виробляли олію. Поряд не стало колеги Миколи, Павла Козлова.

«Від початку повномасштабного вторгнення через близькість до кордону з Росією виробництво на заводі було зупинено. У виняткових випадках працівники виходили на роботу задля усунення наслідків обстрілів, налагодження електрики, охорони території», – розповіли у компанії, де працював Микола

Миколі Івановичу було 57 років. Разом із рідними жив у Приколотному. Багато років працював на олійноекстракційному заводі. У вільний час любив рибалити, відпочивати на природі в колі родини і друзів.

«Він був дуже відкритою людиною, компанійською, комунікабельною. Серед друзів та на роботі – душа компанії. Завжди анекдоти розповідав, якісь спогади, історії з життя. Чуйний, доброзичливий», – розповів друг і колега Валерій Становський

У Миколи залишилися дружина, донька та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/