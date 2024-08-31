Меморіал: вбиті росією. Вікторія Кравченко, 16 років, Харківщина, квітень

Вбиті росією: Це була весела дитина, яка мала багато друзів… Вікторія Кравченка загинула разом з мамою внаслідок ворожого обстрілу. Коли розпочалася атака, родина кинулася ховатися в погріб, але снаряд наздогнав їх…

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Вбиті росією: Вікторія Кравченко

Російський снаряд забрав життя 16-річної Вікторії Кравченко з міста Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Тоді ж, 12 квітня 2022 року, загинула її мати Ніна.

Трагічного дня вся родина була вдома. Російські окупанти почали сильний обстріл Барвінкового. Вікторія з мамою, братами і сестрами кинулися ховатися в погріб. Але по дорозі їх наздогнав снаряд. Мати загинула на місці. Вікторія та її старший брат Володимир отримали поранення. Після атаки швидка відвезла їх до лікарні. Вікторію врятувати не вдалося. Володимир пережив чотири операції.

«Тоді Віку та Ніну поховали в одній могилі. А син після лікування переїхав жити до села на Чернігівщині», – розповідає Алла, тітка Вікторії

Племінницю жінка згадує як веселу дитину, яка мала багато друзів.

«Віка дуже любила готувати, шила м’які іграшки. Хотіла вчитися на кравчиню, але через епідемію коронавірусу нікуди не поїхала. Вступила навчатися в наш професійний аграрний ліцеї на кухарку», – додає Алла

У Вікторії залишився батько і брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/