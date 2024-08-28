Меморіал: вбиті росією. Євген Тугаєнко, 35 років, Київщина, серпень

Вбиті росією: Євген Тугаєнко і його чотирирічний син мирно спали на першому поверсі двоповерхового будинку. Удар повністю зруйнував будинок, конструкції якого обвалились на Євгена та його сина. Єдине, що чоловік встиг зробити, – прикрити дитину собою. І батько, і дитина загинули…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Євген Тугаєнко

Євген Тугаєнко загинув проти ночі 11 серпня 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Київщині. Поруч не стало його чотирирічного сина Максима.

Вони саме мирно спали на першому поверсі двоповерхового будинку в селі Рожівка. Удар повністю зруйнував будинок, конструкції якого обвалились на Євгена та його сина. Єдине, що чоловік встиг зробити, – прикрити дитину собою.

Євгенові було 35 років. Він зростав та мешкав у Києві. Навчався в тамтешній школі №263, а вищу освіту здобув в Національному транспортному університеті. Працював у компанії, що спеціалізується на виробництві меблів, меблевих аксесуарів та фурнітури тощо. Активно підтримував Збройні Сили України, зокрема ГО UA105.

«Євген був щирою людиною веселої вдачі, хорошим другом, люблячим батьком і чоловіком. Також Євген був щирим патріотом України, а його син ріс в сімʼї, яка сповідує українські цінності та традиції. Сімʼя Євгена не пропускала жодного нашого збору для ЗСУ…», – розповіли колеги Євгена з громадської організації

Поховали чоловіка на Бортницькому кладовищі в столиці.

У нього залишилася дружина, мама та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/