Меморіал: вбиті росією. Святослав Овередний, 10 років, Харківщина, березень

Вбиті росією: «Це був дуже мудрий, світлий хлопчик. Мріяв, аби тато і мама довго жили і були молодими…» Святослав Овередний з батьками був у будинку, коли по ньому прилетів ворожий снаряд. Родина мирно спала. Разом з хлопчиком загинули його батько, бабуся та сусідка…

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Вбиті росією: Святослав Овередний

10-річний Святослав Овередний загинув вночі 18 березня 2022 року в селі Заводи Ізюмського району Харківської області. Тоді його родина мирно спала. Раптом в будинок прилетів російський снаряд.

«В один момент ми всі опинилися під завалами. Старшого сина викинуло ударною хвилею на вулицю, то він по снігу побіг по сусідів. Вони почали нас відкопувати», – розповідає мати хлопчика Олена Овередна

На неї впали стіна і дах, та жінка лишалася при тямі. Святослава ударною хвилею викинуло з будинку. Він помер на місці. Разом з ним загинула батько Володимир, бабуся Валентина та сусідка, яка прийшла ночувати.

«Святик – це був дуже мудрий, світлий хлопчик. Він розмовляв щирою українською мовою. Якось питаю у його вчительки: «Тамара Володимирівна, це ти його так навчила?», – «Ні, – каже, – це він нас вчить, як розмовляти». Коли пішов у перший клас, вчителька першого вересня запитала – хто про що мріє. Святослав сказав, що хоче, аби тато і мама довго жили і були молодими, – продовжує мати. – Син мав багато друзів. Якось побилися два його приятелі. Він так переживав через це. Все бідкався, бо хотів, щоб між людьми була тільки дружба».

В школі Святослав найбільше любив англійську мову, захоплювався читанням.

«Його до цього привчив тато. І Святик ніколи не вередував і слухався, коли він наказував вчитися або читати, – додає Ольга. – Син любив робити мультики в телефоні. Мріяв стати мультиплікатором і ютуб-блогером».

У Святослава Овередного залишилися мама і старший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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