Меморіал: вбиті росією. Максим Корнілов, 12 років, Берислав, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Максим Корнілов

12-річний Максим Корнілов загинув 5 січня 2023 року від обстрілів російських військових у Бериславі на Херсонщині. Загинули також мама Максима Юлія і тато Віктор.

Максим був учнем шостого класу в Бериславському опорному закладі повної загальної середньої освіти.

«Окупанти цілеспрямовано знищують наше місто, нашу громаду, вбивають наших людей, наших дітей. Учительська та учнівська родина Бериславського опорного закладу повної загальної середньої освіти збереже добру пам’ять про Максима у своїх серцях», – сказали у школі, де навчався Максим.

Хлопчика пригадують світлою і скромною дитиною.

«Ми будемо пам’ятати Максима як доброго, товариського і дещо сором’язливого хлопчика. Нехай спочивають мирно», – розповіла знайома родини Маргарита Мамедова. «Максим – щирий, дуже добрий хлопчик. Складно дібрати слова, щоб висловити сум і біль з приводу трагічної загибелі родини. Царство небесне», – додала знайома сім’ї Наталія Кузнєцова.

У Максима Корнілова залишилася бабуся Олена Щербина.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/