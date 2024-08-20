Меморіал: вбиті росією. Дмитро Шаповал, 6 років, Сумщина, серпень

Вбиті росією: Дмитро Шаповал навчався у першому класі. Був добрим, позитивним хлопчиком. Постійно усміхався… Дмитро разом з 23-річним братом Богданом перебували на подвір’ї школи, коли ворог вдарив по ній авіабомбами. Обидва брати загинули…

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Вбиті росією: Дмитро Шаповал

Життя Дмитра Шаповала обірвалося під час російського обстрілу села Могриця, що в Сумській області.

По цьому населеному пункту вранці 8 серпня 2024 року ворог завдав удару керованими авіабомбами. Поруч не стало також старшого брата Дмитрика, 23-річного Богдана. Вони саме перебували на подвір’ї школи, яка внаслідок удару повністю знищена.

Дмитрикові було шість років. Він народився на Сумщині та зростав у селі Могриця. Навчався у першому класі. Був добрим, позитивним хлопчиком. Постійно усміхався. Обожнював проводити час з рідними, друзями, грати в різноманітні ігри.

Через обстріли тіла хлопчика та його брата волонтери вивезли з Могриці. Їх поховали у селі Підліснівка наступного дня, 9 серпня.

У Дмитра Шаповала залишилися батьки, брат та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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