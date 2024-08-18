Меморіал: вбиті росією. Алла Гаврикова, 65 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією: Алла Гаврикова не дожила до Дня народження 4 дні. «Напередодні в Алли пропала собачка. Вона її шукала. Того дня їй здалося, що собачка на городі бігає. Пішла подивитися. Потім затрималася у дворі й почався обстріл села. Осколок влучив їй у шию, отак Аллочка й загинула», – розповіла подруга

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Вбиті росією: Алла Гаврикова

До свого 66-річчя Алла Гаврикова не дожила 4 дні. 11 березня 2022-го вона загинула під час обстрілу села Красне Чернігівської області на своєму подвір’ї.

«Напередодні в Алли пропала собачка. Вона її шукала. Того дня їй здалося, що собачка на городі бігає. Пішла подивитися. Потім затрималася у дворі й почався обстріл села. Осколок влучив їй у шию, отак Аллочка й загинула», – пригадала подруга Надія Шкурко

У будинку Алли Гаврикової було два погреби. Під час війни до неї приїхали знайомі. Вони ховалися в одному, а вона в іншому. Про те, що жінка загинула, знайомі дізналися ввечері.

Надії про смерть повідомив сусід наступного ранку. Аллу поховали на місцевому кладовищі під обстрілами 12 березня 2022 року. Після звільнення області у квітні 2022-го провели експертизу та перепоховали.

Алла Гаврикова народилася у Брянській області в Росії. Одружилася і переїхала в Україну, у Прип’ять, де чоловік працював на ЧАЕС. У подружжя народилося двоє доньок. Після аварії родина жила в Києві. Проте подружнє життя не склалося, пара розлучилася.

Згодом Алла одружилася вдруге і переїхала у село Красне на Чернігівщину. У тому шлюбі народився син.

«Алла була дуже активною жінкою. Я таких людей називаю «пульсуючими». Вона була старостою в церкві, ходила зі священиком на свята, на поховання тощо. На виборах була головою комісії. Постійно залучала подруг до різних заходів. Аллочка була чесна, пряма, ні на кого не тримала зла… Дуже не вистачає її «Доброго ранку, дівчата» у месенджері», – поділилася Надія

В Алли Гаврикової залишилися діти й онуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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