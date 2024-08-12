Меморіал: вбиті росією. Ганна Гулінська, 28 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією: Вихователька дитячого садочку Ганна Гулінська переховувалася у підвалі багатоповерхівки разом з мамою і братом. У будинок влучила бомба. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 90 людей…
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Вбиті росією: Ганна Гулінська
Жителька Маріуполя Ганна Гулінська загинула внаслідок російського авіаудару по житловій багатоповерхівці. Їй було 28 років.
Під час повномасштабного вторгнення разом із мамою та братом Ганна переховувалася у підвалі багатоповерхівки на проспекті Миру, 127. Трагедія сталася зранку 11 березня 2022-го. У будинок влучила російська авіабомба.
«Тіла не знайшли. Знайшли тільки її сумку з документами. Із родини залишився новонароджений син брата Ганни Артема з мамою. Вони тоді були в будинку на Лівому березі. І вижили», – розповіла колега матері Ганни, Катерина Колмикова
Ганна жила у Маріуполі. Її пригадують соромʼязливою та вихованою. Любила приходити до мами на роботу у магазин. Закінчила Маріупольський державний університет. Працювала вихователькою в дитячому садку. Була розлучена. Мріяла про власних дітей.
«Ганна була привітною, спокійною. Одразу після закінчення університету вона прийшла працювати в садочок, була вихователькою мого сина», – розповіла мама вихованця Ганни, Лілія Аксаментна
Внаслідок авіаудару по багатоповерхівці на проспекті Миру у Маріуполі загинуло щонайменше 90 людей.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
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