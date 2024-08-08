Меморіал: вбиті росією. Артем Матасов, Київ, липень

Вбиті росією: Артем Матасов був родом з Донеччини. Загинув під час ракетної атаки на Киів у власному офісі, на останньому поверсі бізнес-центру. Під час важливої зустрічі, яку не хотів переривати…

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Артем Матасов

Життя Артема Матасова відібрала російська армія 8 липня 2024 року у Києві. Вранці ворог атакував місто ракетами. Артем перебував у Dominion Business Park, де в той день загинуло семеро людей. Загалом унаслідок російської атаки тоді загинуло понад тридцять людей.

«Артем загинув у власному офісі, на останньому поверсі бізнес-центру. Під час важливої зустрічі, яку не хотів переривати», – розповіли колеги загиблого

Артем Матасов був родом із Донеччини. Вищу освіту здобув у Національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за напрямом міжнародна економіка. Працював директором Dominion Business Park. Цікавився спортом, зокрема єдиноборствами.

«Ти планував життя, працював, виховував доню, любив життя, допомагав батькові, людям, будував бізнес, створював позитив навколо… Ти надихав, давав поради…», – написав про Аретма Матасова товариш Дмитро Неліпа

Попрощалися з Артемом 12 липня у селі Петропавлівська Борщагівка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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