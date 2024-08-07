Меморіал: вбиті росією. Єлизавета Яковець, 17 років, Миколаїв, березень

Вбиті росією: «Я побачила, що в неї поранення біля серця. Приклала рушник, але не могла придавити, щоб зупинити кровотечу. Розгубилась, не перетягнула чимось ніжку, яка була перебита, фактично відірвана. Я просто тримала доньку на руках… Благала, щоби медики приїхали якомога швидше», – пригадала мама Єлизавети Яковець…

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Вбиті росією: Єлизавета Яковець

17-річна Єлизавета Яковець загинула 13 березня 2022 року від російського удару по Миколаєву. Дівчина саме заходила до свого будинку, що у мікрорайоні Балабанівка, коли ворог здійснив обстріл.

«Я побачила, що в неї поранення біля серця. Приклала рушник, але не могла придавити, щоб зупинити кровотечу. Розгубилась, не перетягнула чимось ніжку, яка була перебита, фактично відірвана. Я просто тримала доньку на руках… Благала, щоби медики приїхали якомога швидше», – пригадала мама Вікторія

Лікарі не виїздили на виклик, поки не скінчився обстріл. Коли дістались будинку родини, тільки змогли констатувати смерть дівчини.

Єлизавета народилася і зростала у Миколаєві. Ім’я для неї обрала мама. За зовнішністю дівчина була дуже схожою на тата.

У садок пішла у майже чотири роки. У неповні шість – вже була в першому класі. У 5-му – ненадовго захопилась волейболом. Потім стала відвідувати школу мистецтв. Любила малювати, плести з бісеру, крутила поробки, робила вазочки. Вчила цьому й інших дітей.

У школі Ліза гарно навчалася, вчителі любили її. Після дев’ятого класу пішла здобувати освіту у Миколаївському ліцеї будівництва та сфери послуг.

Зі шкільних років мала найкращу подругу Анастасію.

Ліза охоче допомагала батькам удома, гляділа молодшого брата Івана, обожнювала готувати. Улюбленими наїдками були картопляне пюре з курячими гомілками та олівʼє. Мама Вікторія згадує, що страви у доньки вдавалися смачнішими, ніж у неї.

Ховали Єлизавету Яковець у Миколаєві під обстрілами. На прощання зібралось багато дорослих і дітей.

Вчителі були. Дітки, яких вона сама вже навчала рукоділлю, – сказав тато Валерій Яковець Ліза була доброю, завжди з усім допомагала. Ніколи не полишала мене у біді, – пригадала дівчину подруга Анастасія

У Єлизавети залишилися мама, тато, брат та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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