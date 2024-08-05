Меморіал: вбиті росією. Ірина Замєсова, 37 років, Харківщина, липень

Вбиті росією. Ірина Замєсова була дружиною рятувальника. Він приїхав на виклик у власний дім після обстрілу, де побачив тіло жінки. А 10-річний син пари отримав серйозні опіки.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

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Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ірина Замєсова

Інна Замєсова загинула 31 липня 2024 року внаслідок російського удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині. Житловий будинок, де вона мешкала разом із родиною, загорівся. Десятирічний жінки син отримав опікові поранення, його госпіталізували.

Інні було 37 років. Працювала диспетчеркою аварійно-диспетчерської служби Харківської філії «Газмережі». Мала заступити на чергову зміну у перший день серпня.

«Інна з чоловіком працювали у службах екстреного реагування і для багатьох були янголами-охоронцями. Інна координувала виїзди аварійної бригади за викликами мешканців громади, чоловік – працівник ДСНС. Робота обох була націлена на збереження життя і допомогу людям у складних ситуаціях», – розповіли колеги.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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