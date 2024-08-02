Меморіал: вбиті росією. Володимир Рахній, 66 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією: Володимир Рахній жив на околиці села, цією вулицею їздили колони російської техніки. Від того вибуху розвернуло його хату і п’ять сусідських…

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Вбиті росією: Володимир Рахній

Життя 66-річного Володимира Рахнія обірвалося внаслідок поранень, які він отримав у селі Крупичполе на Чернігівщині. Близько 11.00 першого березня 2022 року біля його будинку вибухнув танк. 9 березня Володимир помер у лікарні в Ічні.

«Володимир жив на околиці села, цією вулицею їздили колони російської техніки. Ми почули вибух. Приїхали до його двору, а він сидить на пеньку, щелепа розбита, пальці поперебивало… Від того вибуху розвернуло його хату і п’ять сусідських. То вибух російського танку таке спричинив», – пригадав чоловік сестри Володимира Василь Шевченко

Володимира привезли до місцевої лікарні. Там надали першу допомогу і чекали на «швидку», щоби відвезти до Ічні. Зрештою, його наступного ранку забрали працівники ДСНС. До 9 березня він пробув у лікарні, проте життя врятувати не вдалося. Поховали загиблого в Ічні.

Володимир Рахній народився і жив у селі Крупичполе. Грав за місцеву футбольну команду. Батьківський будинок був неподалік стадіону.

Працював Володимир трактористом на місцевому агропідприємстві, потім – будівельником, а останні роки був тваринником на свинофермі.

Крім спорту, захоплювався також садівництвом: прищеплював плодові дерева, заклав вдома на ділянці молодий сад. Та насолодитися сповна плодами не встиг…

Дітей у Володимира не було, батьки померли. У нього залишилися сестра та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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