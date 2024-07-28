Меморіал: вбиті росією. Олександр Пономаренко, 40 років, Миколаїв

Вбиті росією: Олександр Пономаренко із мамою Іриною були біля будинку, вигулювали собак. Мама загинула на місці, а він помер у лікарні…

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Пономаренко

Олександр Пономаренко загинув від російського обстрілу Миколаєва. 19 липня 2024 року ворог вдарив по місту ракетою типу Х-59. Олександр із мамою Іриною були біля будинку, вигулювали собак. Мама загинула на місці, а він – 20 липня у лікарні.

Олександрові було 40 років. Жив у Миколаєві. Закінчив загальну середню школу та вступив до Чорноморського національного університету імені Петра Могили, де здобув фах політолога. Деякий час працював журналістом. Останнім місцем роботи була Миколаївська філармонія, де він виконував адміністративні функції. На дозвіллі любив читати книги на історичну та політичну тематику. Мав багато друзів.

«Олександр дуже добре вчився, мав гарну пам’ять. Допомагав іншим студентам. Як журналіст – був дуже хороший. Отримавши завдання, завжди старався виконати на максимум. Докопувався до всіх маленьких дрібничок. Знаходив більше, ніж від нього хотіли. Постійно знаходив наукову літературу. Черчилль, Тетчер, Історія України – читав багато. Постійно був у русі. На все мав свою думку, важко було його в чомусь переконати», – розповів колишній викладач і колега Федір Левченко «Сашко був надійним товаришем, талановитим політологом, ерудованим. Попри м’який характер, за духом був боєць», – додав одногрупник Олександр Гусев.

В Олександра залишилася двоюрідна тітка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/