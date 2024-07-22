Меморіал: вбиті росією. Інна Левченко, 50 років, Кривий Ріг, липень

Вбиті росією: Інна Левченко не повернулася з роботи 8 липня. Її та ще 9 колег вбила російська ракета, що вдарила по підприємству.

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Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Інна Левченко

Інна Левченко загинула 8 липня 2024 року від російської ракетної атаки на Кривий Ріг. Уранці ворог обстріляв промислове підприємство у місті. Загинуло 10 людей.

Інні Левченко було 50 років. Вона працювала на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті. Була завідувачкою господарства. Колеги і друзі пригадують Інну чуйною, турботливою; мудрою людиною, яка вміла підтримати.

«Це була весела, життєрадісна та позитивна людина з чудовим почуттям гумору. Вона завжди могла прийти на допомогу. Ми з Інною часто спілкувались по телефону, ділились новинами, жартували. Вона сама виховувала двох дітей і ніколи не скаржилась на життя, хоча не завжди їй було легко», – розповіла подруга Єлизавета Артецька

В Інни залишилися син, донька та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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