Меморіал: вбиті росією. Віктор Брагуца, Київ, липень

Вбиті росією. Віктор Брагуца був лікарем у клініці ADONIS, по якій окупанти вдарили ракетою. Чоловік був родом із Донецької області. Разом із родиною був змушений переїздити та облаштувати своє життя з нуля в Києві, але росія дістала його і там…

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Вони – не цифри в статистиці.

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Вбиті росією: Віктор Брагуца

Життя Віктора Брагуци відібрав російський ракетний обстріл Києва. 8 липня 2024 року ворог влучив у клініку ADONIS, де він працював. Поряд не стало чотирьох колег чоловіка.

Віктор – родом із Донецької області. Разом із родиною був змушений переїздити та облаштувати своє життя з нуля в Києві. Працював лікарем ультразвукової діагностики. Мав понад двадцятирічний досвід. На дозвіллі любив риболовлю.

«Він завжди був позитивним, постійно жартував, підбадьорював і допомагав колегам. Його енергія та доброзичливість завжди будуть з нами. Він був справжнім професіоналом і людиною з великим серцем, його веселий дух завжди підіймав настрій у колективі», – розповіли колеги Віктора «Чудовий лікар з великої літери. Людина, яка завжди вселяла надію і спокій. Він був нашим УЗД-лікарем, першим, хто показав нам нашу донечку і завдяки його професіоналізму та уважності з’явилась чудова, здорова дівчинка», – написала пацієнтка Світлана Підгайна «Завжди спокійний, урівноважений, доброзичливий», – долала сусідка загиблого Анна Остапенко.

У Віктора Брагуци залишилися дружина, двоє доньок та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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