Меморіал: вбиті росією. Дмитро Литвинов, 41 рік, Кривий Ріг, липень

Вбиті росією: Дмитро Литвинов не повернувся з роботи 8 липня. Разом з 9 колегами його вбила російська ракета. Чоловік після першого удару допомагав рятувати постраждалих, але сам загинув… У нього залишилися дружина і троє дітей.
Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.
Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
Ми не маємо права забути.
Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.
Вбиті росією: Дмитро Литвинов
Дмитро Литвинов загинув 8 липня 2024 року від російського обстрілу міста Кривий Ріг.
Ворог обстріляв промислове підприємство. Дмитро був на роботі, коли ракета вдарила по одному з корпусів.
Дмитрові Литвинову був 41 рік. Працював головним спеціалістом транспортного відділу Північного гірничо-збагачувального комбінату. У своєму цеху знав усі нюанси. Займався модернізацією транспорту.
Колеги пригадують його досвідченим фахівцем, відповідальним, совісним. Вирішення складних проблем брав на себе, а також пропонував допомогу кожному, хто потребував. Так було і 8 липня.
«Після першого удару Дмитро допомагав рятувати постраждалих, але сам загинув…», – сказав колега Андрій Скачков
У Дмитра залишилися дружина, три доньки та інші рідні.
УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».
Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/