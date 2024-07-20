Меморіал: вбиті росією. Дмитро Литвинов, 41 рік, Кривий Ріг, липень

Вбиті росією: Дмитро Литвинов не повернувся з роботи 8 липня. Разом з 9 колегами його вбила російська ракета. Чоловік після першого удару допомагав рятувати постраждалих, але сам загинув… У нього залишилися дружина і троє дітей.

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Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

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Вбиті росією: Дмитро Литвинов

Дмитро Литвинов загинув 8 липня 2024 року від російського обстрілу міста Кривий Ріг.

Ворог обстріляв промислове підприємство. Дмитро був на роботі, коли ракета вдарила по одному з корпусів.

Дмитрові Литвинову був 41 рік. Працював головним спеціалістом транспортного відділу Північного гірничо-збагачувального комбінату. У своєму цеху знав усі нюанси. Займався модернізацією транспорту.

Колеги пригадують його досвідченим фахівцем, відповідальним, совісним. Вирішення складних проблем брав на себе, а також пропонував допомогу кожному, хто потребував. Так було і 8 липня.

«Після першого удару Дмитро допомагав рятувати постраждалих, але сам загинув…», – сказав колега Андрій Скачков

У Дмитра залишилися дружина, три доньки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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