Меморіал: вбиті росією. Іван Гук, 15 років, Мирноград, липень

Вбиті росією: Іван Гук саме повертався додому з прогулянки, коли ворог атакував місто п’ятьма керованими авіабомбами… Він був єдиною дитиною у своїх батьків.

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Вбиті росією: Іван Гук

Життя Івана Гука відібрала російська армія, обстрілявши Мирноград 11 липня 2024 року. Після обіду ворог атакував місто п’ятьма керованими авіабомбами. Юнак саме повертався додому з прогулянки.

Іванові було 15 років. Навчався у гімназії №1 Мирноградської міської ради. Захоплювався мотоциклами, спортом. Вчителі і друзі пригадують його веселим та енергійним хлопцем.

Із пʼятого класу ми почали бачитися з Іваном на уроках історії. Із ним завжди можна було поговорити, домовитись. На жаль, через те, що останні два з половиною роки ми навчались дистанційно, багато всього залишилося поза увагою… Ваню я памʼятатиму як цікавого та кмітливого хлопчину, який не міг довго всидіти на одному місці, – розповіла вчителька Антоніна Водопʼянова «Він був чудовою людиною, добрим, чуйним», – написав про загиблого Микола Ткачук

В Івана Гука залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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