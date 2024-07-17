Меморіал: вбиті росією. Володимир Петреченко, 62 роки, Київ, липень

Вбиті росією: Володимир Петреченко 8 липня привіз доньку з онукою до одного з відділень київського «Охматдиту», на операцію. І потрапив під ворожу ракетну атаку.

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Вбиті росією: Володимир Петреченко

Життя Володимира Петреченка відібрала російська ракета 8 липня 2024 року. Він привіз доньку з онукою до одного з відділень київського «Охматдиту», на операцію. Тоді російська армія атакувала цю дитячу лікарню.

Володимирові Петреченку було 62 роки. Народився у селі Собківка Черкаської області. Жив у Кропивницькому. За освітою – інженер-конструктор. Останні 30 років працював на керівних посадах, вийшов на пенсію у 2022-му, коли був директором будівельної організації «Кіровоградгідроспецбуд». Зробив особистий внесок у розвиток будівельної галузі області, здобував грамоти від облдержадміністрації за сумлінну працю.

У 2015 році будував фортифікаційні споруди на Донеччині, звів десять опорних взводних пунктів у бік Запорізької області до Розівки, за що його нагородив президент України. На початку повномасштабної війни консультував із питань встановлення блокпостів у місті Кропивницький.

У вільний час Володимир грав у шахи, теніс, більярд. Цікавився автомобілями, його улюблена марка – Audi. Також любив дивитися футбол.

«Він був сміливим, наполегливим, комунікабельним, дійсно чудовою людиною і справжнім патріотом своєї держави. Допомагав тим, хто потребував, давав ефективні поради тим, хто просив. Був людиною-практиком. Відзначався твердістю духу, стійкістю до випробувань, цілеспрямованістю, мав власне почуття гумору, класну інтуїцію і внутрішній голос. Його знало так багато людей і так багато людей прийшло провести його в останню путь…», – розповіла донька Олена Петреченко

У Володимира залишилися дружина, син, дочка і троє внуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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