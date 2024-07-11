Меморіал: вбиті росією. Денис Сєлєвін, 15 років, Харків, травень

Вбиті росією: Денис Сєлєвін хотів допомогти батькам вивезти зубрів з місцевого екопарку на більш безпечну територію. Хлопець загинув від ворожих снарядів під час евакуації тварин.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Денис Сєлєвін

Життя Дениса Сєлєвіна відібрала російська армія у Харкові 5 травня 2022 року.

15-річний юнак загинув від ворожих снарядів під час евакуації тварин із місцевого екопарку. Він прагнув допомогти батькам вивезти зубрів на більш безпечну територію Полтавської області.

Денис із родиною жив у селі Лісне біля Харкова. Навчався у девʼятому класі ліцею №62. Захоплювався комп’ютерними технологіями, гуманітарними науками, творчістю. Обожнював малювати. Мріяв спробувати себе у ролі розробника комп’ютерних ігор. Був доброзичливим і чуйним.

«Надзвичайно світлий, дуже добрий та спокійний хлопчик. Завжди приходив на допомогу однокласникам і мені, як класній керівниці, коли була потрібна поміч. Для своїх батьків Денис також був помічником номер один. Відкриттям для нас всіх стало, коли під час підготовки до конкурсу з читання віршів українських поетів він зачитав власний вірш. Ми навіть не здогадувалися, що Денис мав до цього хист. Тоді він відкрився з іншого боку. Він був дуже творчою людиною», – розповіла про свого учня класна керівниця Наталя Дмитрівна

У Дениса залишилися батьки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/