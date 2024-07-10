Меморіал: вбиті росією. Світлана Лук’янчик, 30 років, Київ, липень

Вбиті росією. Життя лікарки Світлани Лукʼянчик відібрала російська армія у Києві 8 липня 2024 року, вдаривши по лікарні «Охматдит». «Чудова світла дівчина, яка завжди мріяла бути лікаркою і допомагати дітям, хоча сама була сиротою. Глибоко переживала за кожного маленького пацієнта..» – розповідають про Світлану…

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Вбиті росією: Світлана Лук’янчик

Життя лікарки Світлани Лукʼянчик відібрала російська армія у Києві 8 липня 2024 року.

Ворог вдарив по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».

Влучив у токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз, також пошкодило інші відділення медичного закладу. Світлана працювала в «Охматдиті» нефрологинею.

Їй було 30 років. Народилася у Львові. Навчалася у школі-інтернаті Червонограда, що на Львівщині. У 2016-му втратила маму, і виховання дівчини взяла на себе тітка. Вищу освіту Світлана здобула у Національному медичному університеті імені Богомольця, опісля завершила інтернатуру.

«Світлана була цілеспрямованою студенткою. Весела, життєрадісна, позитивна. Стати лікаркою для неї було мрією. Також вона брала активну участь у Профкомі студентів НМУ. Навчалася наполегливо, на бюджеті, потім – інтернатура в «Охматдиті». Там і залишилася працювати», – пригадали одногрупники загиблої «Чудова світла дівчина, яка завжди мріяла бути лікаркою і допомагати дітям, хоча сама була сиротою. А лікувала вона дуже важких діток у відділенні нефрології в «Охматдиті». Ми з нею познайомилися, коли вона тільки починала працювати там як асистентка. Пам’ятаю, як вона мені розповідала про перші одужання і про тих дітей, яких не вдалося врятувати… Як глибоко вона переживала за кожного маленького пацієнта, вкладаючи всю душу не тільки в лікування, а й в теплу підтримку їх у скрутну хвилину словом, усмішкою», – написала колега Ольга Голубева

У Світлани залишилася тітка.

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